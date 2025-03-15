Gönül Dağı İçin Yeni Sezon Müjdesi

UNUTULMAZ ANLAR SUNAN GÖNÜL DAĞI

Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyenlerine eşsiz anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu rekortmen proje için beklenen haber nihayet geldi. Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi önemli isimlerin buluştuğu Gönül Dağı dizisi için son bir karar alındı.

REYTINGLERDE ZİRVEYE OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Cumartesi akşamlarının en güçlü yapımları arasında bulunan Gönül Dağı, reytinglerde ise zirvenin sahibi olmayı sürdürüyor. Ancak, bazı sosyal medya hesaplarında bu sezon sonunda dizinin final yapacağına dair iddialar gündeme geldi. Gönül Dağı dizisi için yeni gelişmeler yaşanmayı bekliyor.