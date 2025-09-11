Gönül İlişkisiyle Sızdırılan Operasyon Detayı

AKIN GÜRLER’İN AÇIKLAMALARI VE MURAT KAPKı’YLA İLGİLİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in açıklamalarını paylaşan Abdulkadir Selvi, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” ifadesini aktardı. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başlamasıyla operasyonun hızlandığını ifade etti.

OPERASYONUN SIZDIRILMASI İDDİALARI

Yazının en dikkat çekici kısmı operasyonun nasıl sızdırıldığına yönelik iddialar oldu. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” dedi ve soruşturmanın kritik detaylarının özel ilişkiler aracılığıyla dışarıya sızdırıldığı iddiasını ortaya koydu. Selvi şöyle belirtti: “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba? Gürlek, ‘O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik’ diyor. Murat Kapkı’nın nasıl haber aldığını sorgulamak gerekiyor. Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin kapı çaldığını ve bu kişilerin kimler olduğunu araştırmak istemiyorum. Ama cezaevindeki görüşmesi sırasında verdiği sır niteliğindeki bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiği merak konusu. Gerçi Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarına yön veren Necati Özkan da ağustos ayında operasyon yapılacağı haberini aldıklarını söylemişti. Bu, operasyonun önceden sızdırıldığını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu, bu durumu engellemek için cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlattı ve kendisini CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ilan ettirdi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu, operasyon olasılığı nedeniyle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasının öne alındığını kabul etti. Hatta o dönemde ‘CHP Genel Başkanı ol. CHP Genel Başkanını alamazlar’ şeklinde öneriler alındığı iddia edildi. Akın Gürlek’in ifadesiyle ‘Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası’ nedeniyle hiçbir şey operasyon yapılmasını engelleyemedi. Ben hâlâ bu operasyonun nereden sızdırıldığı sorusunun peşindeyim. İmamoğlu operasyonu yürütürken aniden İstanbul dışına tayin edilen isimleri araştırmaya aldım. İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakın çevresi üzerinden operasyonu önceden öğrendikleri belirtiliyor.”