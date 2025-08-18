Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

CEZA KESİLMESİNE NEDEN OLAN DURUM

Google, Avustralya’daki tüketici denetçisinin yaptığı incelemenin ardından önemli bir sonuçla karşılaştı. Ülkenin en büyük iki telekom şirketine, Android telefonları için arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını belirledi. Bu durum, sektörde haksız rekabet iddialarını beraberinde getirdi.

CEZA MİKTARI VE KABUL

Tespitlerin neticesinde, Google, Avustralya’da 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti. Şirketin bu adımı, rekabetçi pazardaki etkinliğini koruma çabası olarak değerlendiriliyor. Ödenen ceza, firmanın uygulamalarında daha etik bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizerken, aynı zamanda kullanıcıların seçim özgürlüğünü de yeniden gündeme getiriyor.