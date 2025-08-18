Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

CEZA HAKKINDA AÇIKLAMA

Google, Avustralya’da tüketici denetçisinin, ülkenin en büyük iki telekom şirketine Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını tespit etmesinin ardından 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİ

Bu durum, Google’ın piyasada rakip arama motorlarına karşı nasıl bir davranış sergilediğini ve ne tür uygulamalar ile sektördeki denetimleri aşmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. Ceza, şirketin kullanıcıların tercihlerine olan etkisini ve rekabet ortamını ne şekilde şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

KARARIN SONUÇLARI

Ödenen ceza, Google’ın Avustralya pazarındaki uygulamalarını ve stratejilerini etkileyebilir. Aynı zamanda bu durum, diğer ülkelerde de benzer denetimlerin yapılabileceğine işaret ediyor ve teknoloji devlerinin rekabet kurallarına uyum sağlamasının önemini artırıyor.