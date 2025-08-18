Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

Google, Avustralya’da tüketici denetçisinin yaptığı incelemenin ardından 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti. Yapılan tespit, ülkedeki iki büyük telekom şirketinin Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemeleri için Google’a ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını ortaya koydu.

Bu karar, Avustralya’da kullanıcıların rekabetçi pazarda daha fazla seçeneğe sahip olmaları gerektiği anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Google’ın, yerel pazarın dinamiklerini etkileme çabası, bu tür denetimlerin artmasına neden oluyor. Şirket, rekabete zarar veren bu uygulamalar nedeniyle ceza alma riskini göze almamak için önlemler almak zorunda kalıyor.

