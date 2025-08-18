Google, 36 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

GOOGLE’IN CEZA KABULÜ

Google, Avustralya’da tüketici denetçisinin yaptığı bir inceleme sonucunda, ülkenin en büyük iki telekom şirketinin Android telefonlarına rakip arama motorlarını dışlamak için arama uygulamasını önceden yüklemeleri adına ödeme yaptığını belirlemesinin ardından 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul ediyor.

TELEKOM ŞİRKETLERİYLE İLİŞKİ

Bu durum, Google’ın pazar hakimiyetine dair endişeleri yeniden gündeme getiriyor. İlgili denetimler, büyük teknoloji firmalarının rekabeti nasıl etkilediğini ve tüketicilerin seçimlerini nasıl sınırladığını gözler önüne seriyor. Google, sürecin sonunda anlaşmayı kabul ederek finansal yükümlülüğünü yerine getirmeyi planlıyor.