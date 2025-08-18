Google, 36 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

GOOGLE’IN CEZA KABULÜ

Google, Avustralya’daki bir tüketici denetçisinin yaptığı inceleme sonucunda, ülkenin önde gelen iki telekom şirketine Android telefonlara rakip arama motorlarını dışlamak amacıyla arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaptığı tespit edildi. Bu durum, tüketici rekabetine zarar verdiği gerekçesiyle gündeme geldi.

CEZA MİKTARI

Bu bulgular ışığında, Google ceza olarak 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon dolar) ödeme yapmayı kabul etti. Böylece firmanın bu tür uygulamalarının durdurulması ve rekabetin sağlanması amacıyla önlemler alınması hedefleniyor.