google-a-325-milyon-euro-ceza-verildi

Fransa Veri Koruma Kurumu (CNIL), dün aldığı kararla Amerikan teknoloji devi Google’a, internet çerezleriyle ilgili kurallara uymadığı gerekçesiyle tarihi bir ceza keserek 325 milyon Euro (380 milyon dolar) tutarındaki para cezasına çarptırdı. Ayrıca moda platformu Shein’e de 150 milyon Euroluk bir ceza uygulandığını duyuran CNIL, Google’ı “Gmail kullanıcılarının e-postaları arasında, kullanıcıların izni olmadan reklam göstermek ve kullanıcıların Google hesabı oluştururken uygun bir izin olmadan çerez yerleştirmek” nedenleriyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. 2024 yılında Google’a 250 milyon Euro ceza kesen Fransız kurum, buna “Alphabet Google’ın yeni sekme açarken yapay zeka hizmetine ilişkin endişeler ile medya yayıncılarıyla olan ilişkilerinde AB fikri mülkiyet kurallarına aykırı davranması” gerekçesini göstermişti. Kurum, Google’ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard’ın (daha sonra Gemini adıyla yeniden markalandı) yayıncılardan ve haber ajanslarından gelen içeriklerle eğitildiğini ve bu kuruluşlara bilgi verilmediğini ifade etti.

AB’DE TRUMP’IN ETKİSİ

Ayrıca, AFP, AB’nin Google’a verilecek cezanın ertelendiğini bildirdi. Haberde, “AB’nin ticaret şefi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin misillemesinden korktuğu için teknoloji devinin cezalandırılmasına ara verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, bloğun Google’a yönelik antitröst soruşturmasını tam olarak desteklediğini söyledi.” şeklinde bir bilgi de yer aldı. Bu haberin başlığı ise, “AB Ticaret Bakanı Trump’ın tehditleri sonrası Google’ın cezasını erteledi” olarak belirtildi. Trump, AB Dijital Telif Yasası nedeniyle gümrük yaptırımlarında bulunacağını ifade etmişti. Haberin devamında ise, “İsminin açıklanmaması koşuluyla iç müzakereleri görüşen bir AB yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, ticaret komiseri Maros Sefcovic’in bu hafta ABD devinin cezalandırılmasını ertelemesinin ardından bloğun yürütme organı içinde siyasi bir tartışmanın başladığını söyledi. Yetkili, pazartesi günü onaya sunulan planlanan para cezasında ‘Sefcovic’in kırmızı düğmeye bastığını’ aktardı. Cezanın ertelenmesi, Trump’ın ABD’li teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik düzenlemeler nedeniyle Avrupa’yı hedef alacağı tehdidinin ardından geldi. Ticaret Bakanı, cezayı durdurmak için müdahale ettiğini inkar etmedi ve ‘Dahili prosedürlerimizin bir amacı var ve bunları kullanmak olağan dışı bir şey değil’ diye konuştu. ‘Bu, kapsamlı bir değerlendirme gerektiren karmaşık bir davadır ve her adım meslektaşça atılmıştır’ şeklinde ekledi. ‘Size şunu temin edebilirim ki, önceliğim Avrupa’nın çıkarlarıdır ve her zaman da öyle kalacaktır.’ ifadesini kullandı.

AB, reklam pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle Google’ı 2021’den bu yana soruşturuyor. Brüksel, ABD’li şirketin adil rekabeti sağlamak amacıyla 2023 yılı itibarıyla reklam hizmetlerinin bir kısmını satmasını önermiştir.