Google’a 36 Milyon Dolar Ceza

google-a-36-milyon-dolar-ceza

CEZA KABUL EDİLDİ

Google, Avustralya’da meydana gelen bir durumdan dolayı 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul ediyor. Bu ceza, tüketici denetçisinin ülkenin en büyük iki telekom şirketine Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını tespit etmesi sonucunda gündeme geldi.

YARGILAMA SÜRECİ

Bu durum, rekabetin korunması açısından önemli bir meseleyi gündeme getiriyor. Google’in yaptığı ödemeyle birlikte, bu tür davranışların önüne geçilmesi ve pazar rekabetinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Şirketin bu süreçte karşılaştığı zorluklar da dikkat çekici.

REKABETİN GÜÇLENMESİNE YARDIMCI OLACAK

Alınan ceza, Avustralya pazarındaki rekabetin güçlenmesine yardımcı olabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Google’ın bu ceza ile birlikte rekabetçi ortama katkı sağlaması ve diğer arama motorlarının daha fazla görünürlük kazanması umuluyor.

