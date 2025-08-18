google-a-36-milyon-dolar-ceza

AVUSTRALYA’DA CEZA KABULÜ

Google, Avustralya’daki tüketici denetçisinin, ülkenin en büyük iki telekom şirketine Android telefonlar için arama uygulamasını önceden yüklemeleri konusunda ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını tespit etmesi üzerine, 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul ediyor.

RACİBİYET VE ADILIK SORUNU

Bu durum, Google’ın piyasa hakimiyetini sorgulayan bir değerlendirme olarak öne çıkıyor. Şirket, denetçi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, rekabetin zayıflamasına neden olan davranışların farkına varmış oldu. Çok sayıda tüketici için arama motoru seçiminde adillik sorununu gündeme taşıyor.