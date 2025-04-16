“Google’a 5 Milyar Sterlinlik Dava”

GOOGLE’A AÇILAN DEV TAZMİNAT DAVASI

ABD merkezli teknoloji devinin çevrimiçi arama pazarındaki “neredeyse tam hakimiyetini” fiyatları yükseltmek amacıyla kötüye kullandığı iddiaları üzerine Birleşik Krallık’ta Google’a 5 milyar sterlinin üzerinde bir potansiyel tazminat davası açıldı. Çarşamba günü Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde başlatılan bu toplu dava, Google’ın rakip arama motorlarını kısıtlayarak piyasa konumunu güçlendirdiğini ve kendisini çevrimiçi arama reklamcılığı için tek bir hedef olarak sunduğunu öne sürüyor.

DAVANIN DETAYLARI VE TEMSİLCİ

Bu dava, rekabet hukuku akademisyeni Or Brook tarafından, Google’ın arama motorlarını kullanan yüz binlerce İngiltere merkezli kuruluş adına açıldı. Dava, 1 Ocak 2011 tarihinden açıldığı tarihe kadar, Google’ın arama reklamcılığı hizmetlerini kullanan İngiltere merkezli pek çok işletmeyi kapsıyor. Hukuk firması Geradin Partners tarafından temsil edilen Brook, Salı günü bir açıklama yaptı. “Bugün Birleşik Krallık’taki büyük ya da küçük işletmeler ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin reklamını yapabilmek için Google reklamlarını kullanmaktan başka seçenekleri neredeyse yok,” dedi.

DÜZENLEYİCİ GÖRÜŞLERİ

Brook, “Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler Google’ı bir tekel olarak tanımlıyor ve Google’ın üst sayfalarında yer almak görünürlük için çok önemli” ifadesini kullandı. Bu dava, Google’ın arama pazarındaki etkisini sorgulayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.