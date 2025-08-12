Google’a Beklenmedik Teklif Yapıldı

BEKLENMEDİK TEKLİFİN ARKA PLANINDAN SÖZ EDİLİYOR

Google’ın satış yapılması yönünde bir planı bulunmamasına rağmen ortaya çıkan bu “beklenmedik” teklif, ABD’de süren tekel davası ve Chrome’un zorunlu satışı ihtimali üzerinden yaşanan belirsizlikten faydalanma girişimi olarak değerlendiriliyor. Üç yıl önce kurulan Perplexity, Nvidia ve SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayarak son değerlendirmede 14 milyar dolara ulaşmayı başardı. Şirket, bu teklifi finanse etmek için birkaç fondan destek aldığını açıkladı ancak bu fonların isimlerini paylaşmadı.

CHROME’UN KÜRESEL ETKİSİ VE PERPLEXITY’NİN İDDİALARI

Chrome, dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olup, Google’ın arama pazarındaki gücünün temel unsurlarından bir tanesi. Eğer Perplexity tarayıcıyı satın alırsa, kodunu açık kaynak olarak bırakmayı, iki yıl içerisinde 3 milyar dolar yatırım yapmayı ve varsayılan arama motorunu değiştirmemeyi taahhüt ediyor.

SATIŞ İHTİMALİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Analistler, Google’ın Chrome’u satma olasılığının düşük olduğunu, bununla ilgili uzun bir hukuki mücadeleye gireceğini ifade ediyor. ABD’de federal yargıç Amit Mehta’nın, Google’ın tekel davasında alacağı “çözüm” kararının bu ay içinde açıklanması bekleniyor. Rakip arama motoru DuckDuckGo’nun CEO’su Gabriel Weinberg ise, Chrome’un zorunlu satışı gerçekleşirse değerinin en az 50 milyar dolar olabileceğini iddia ediyor.