Google’a Verilen Cezaların Miktarı Değerlendirildi

RUSYA’DA GOOGLE’A UYGULANAN CEZA MİKTARI

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Google’a uygulanan para cezalarının toplamda 20 desilyon doları geçtiğini değerlendirdi. Google’ın Rus televizyon kanallarının faaliyetlerini kısıtlamaması gerektiğini belirten Peskov, “Ancak bunu yapıyorlar. Bu (para cezası) Google yönetiminin buna dikkat etmesi ve durumu düzeltmesi için bir sebep olmalı.” şeklinde konuştu.

20 DESİLYON DOLARA DİKKAT ÇEKTİ

Peskov, 20 desilyon rakamını telaffuz etmenin dahi zor olduğunu ifade ederek, “Bu, özel olarak formüle edilmiş bir miktar olmasına rağmen sembolik ögelerle dolu.” ifadesini kullandı.