Google AI Mode, 180 ülkeye yayılıyor

GLOBALE AÇILMA ADIMLARI

Google, çevrimiçi yaşamın her alanında yapay zekayı entegre etme hedefini daha da küresel bir boyuta taşımaya devam ediyor ve AI Mode’u 180’den fazla yeni ülkeye genişletiyor. Daha önce yalnızca ABD, Hindistan ve İngiltere’de kullanılabilen AI Mode, şu an için sadece İngilizce dil desteğine sahip. Ancak Google, kullanıcılarına daha fazla dil ekleme planı olduğunu da bildiriyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE Genişletme

Google, AI Mode’un yeteneklerini genişleterek, kullanıcıların doğal dil aracılığıyla restoran rezervasyonu bulabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, grup büyüklüğü, tarih, konum ve tercih edilen mutfak türü gibi belirli koşulları girerek rezervasyon isteyebiliyor. AI Mode, sonuçları internetten topluyor ve kullanıcılara çeşitli öneriler sunuyor. Rezervasyonlar listeleniyor ve gerekli bağlantılar sağlanıyor. Ayrıca, Google yerel hizmet randevuları ve etkinlik biletleme özelliklerini eklemeyi planlıyor; Ticketmaster ve StubHub bu süreçte ortaklar arasında yer alıyor.

KAYNAKLAR VE İŞ BİRLİKLERİ

AI Mode, Google’ın Project Mariner adlı web tarama AI ajanını, Arama’daki doğrudan ortaklarını ve Knowledge Graph ile Google Maps gibi kaynakları kullanarak restoran bulma işlemini gerçekleştiriyor. OpenTable, Resy ve Tock gibi platformlarla iş birliği yaparak, mümkün olduğunca fazla restoranı kapsıyor ve böylece rezervasyon sürecini daha pratik hale getiriyor. Ancak bu özellik, şu an yalnızca ABD’deki Google AI Ultra planına abone olan kullanıcılar için ve Labs platformu aracılığıyla erişilebiliyor.

KULLANICI DENEYİMİ VE PAYLAŞIM ÖZELLİĞİ

AI Mode deneyimine katılan kullanıcılar, geçmişteki konuşmalarını ve aramalarını hatırlayarak daha uyumlu sonuçlar alabiliyor. Ayrıca, Google, AI destekli konuşmalarını paylaşmak isteyen kullanıcılar için bir “Paylaş” düğmesi ekliyor. Bu özellik sayesinde belirli kişiler, konuşmaya dahil olabiliyor ve kendi takip sorularını yöneltebiliyor. Google, bu durumu seyahat veya parti planlamaları gibi AI destekli görevlerde iş birliğine örnek olarak gösteriyor. Ayrıca, orijinal gönderen istenildiği zaman paylaşılan bağlantıları silebiliyor.