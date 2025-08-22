Google, AI Modu 180 Ülkeye Genişletiyor!

GOOGLE’IN AI MODE’U DÜNYA ÇAPINDA GENİŞLİYOR

Google, yapay zekayı çevrimiçi yaşamın tüm alanlarına entegre etme çabasını daha da küresel bir boyuta taşıyor. AI Mode, şimdi 180’den fazla yeni ülkede kullanılabilir hale geliyor. Daha önce yalnızca ABD, Hindistan ve İngiltere’deki kullanıcılar tarafından erişilebilen bu özellik, şu anda sadece İngilizce dil desteği sunuyor; ancak Google, yakında daha fazla dil eklemeyi planlıyor.

RESTAURAN REZERVASYONUNU KOLAYLAŞTIRAN YENİ YETENEKLER

Google, AI Mode’un ajan tabanlı yeteneklerini de geliştiriyor. Kullanıcılar, doğal dil kullanarak restoran rezervasyonu bulabiliyor. Gruplarının büyüklüğü, tarih, konum ve tercih ettikleri mutfak türü gibi kriterleri belirten kullanıcılar, rezervasyon yapma konusunda AI Mode’a yönlendirmelerde bulunabiliyor. AI, bu kriterlere göre internetten sonuçları çekip öneriler sunarak süreci kolaylaştırıyor. Ayrıca, rezervasyonlar listeleniyor ve gerekli bağlantılar sağlanıyor.

YEREL HİZMETLER VE ETKİNLİKLER EKLENİYOR

Google, yakın gelecekte yerel hizmet randevuları ve etkinlik biletleme özelliklerini de AI Mode’a eklemeyi planlıyor. Bu entegrasyonda ortaklar arasında Ticketmaster ve StubHub bulunuyor. AI Mode, Google’ın Project Mariner adı verilen web tarama AI ajanını, Arama’daki ortaklarını ve Knowledge Graph ile Google Maps gibi kaynakları kullanarak restoran arayışında bulunuyor. OpenTable, Resy ve Tock gibi platformlarla iş birliği yaparak mümkün olduğunca çok restoranı kapsıyor ve rezervasyon sürecini kolaylaştırıyor.

KULLANICI DENEYİMİ VE PAYLAŞIM ÖZELLİĞİ

Bu özellik, şu an yalnızca ABD’deki Google AI Ultra planına abone olan kullanıcılar için ve Labs platformu üzerinden erişilebilir durumda. AI Mode deneyine katılan kullanıcılar, önceki konuşmalarını ve aramalarını hatırlayarak tercihleriyle daha uyumlu sonuçlar alabiliyor. Ayrıca, Google, yapay zeka destekli konuşmalarını paylaşmak isteyen kullanıcılar için bir “Paylaş” düğmesi sunuyor. Bu özellik sayesinde, seçilen kişiler konuşmaya katılabiliyor ve kendi takip sorularını sorabiliyor. Google, bu özelliği seyahat veya parti planlamaları gibi yapay zeka destekli görevlerde iş birliği örneği olarak gösteriyor. Orijinal gönderici, paylaşılan bağlantıları istediği zaman iptal edebilme imkanına sahip.