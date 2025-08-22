Google AI Modu, 180 Ülkeye Genişliyor!

GOOGLE’IN AI MODE GENİŞLEMESİ

Google, AI’yi çevrimiçi yaşamın her alanına entegre etme çabasını daha geniş bir çerçeveye taşıyarak AI Mode’u Arama içerisinde 180’den fazla yeni ülkeye ulaştırıyor. Öncesinde bu özellik yalnızca ABD, Hindistan ve İngiltere’de kullanılabiliyordu. Şu anda yalnızca İngilizce dil desteği bulunuyor, ancak Google, kısa bir süre içinde daha fazla dil eklemeyi planlıyor.

RESTAURANT REZERVASYONU İMKANI

Google, AI Mode’un ajan tabanlı yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Artık doğal dil kullanarak restoran rezervasyonu bulmak mümkün hale geliyor. Kullanıcılar, grup büyüklüğü, tarih, konum ve tercih ettikleri mutfak türü gibi bilgileri belirterek rezervasyon isteğinde bulunabiliyor. AI Mode, internetten gerekli verileri çekerek kullanıcılara öneriler sunuyor ve rezervasyonlar listelenerek gerekli bağlantılar sağlanıyor. Google, yerel hizmet randevuları ve etkinlik biletleme özelliklerinin de eklenmesini planlıyor. Bu süreçte Ticketmaster ve StubHub gibi ortaklarla çalışıyor.

PROJE MARINER VE REZERVASYON KOLAYLIĞI

AI Mode, Google’ın web tarama AI ajanı olan Project Mariner’ı, Arama’daki doğrudan ortaklarını ve Knowledge Graph ile Google Maps gibi kaynakları kullanarak restoran bulma işlevini gerçekleştiriyor. OpenTable, Resy ve Tock gibi platformlarla iş birliği yaparak mümkün olan en fazla restoranı kapsıyor ve rezervasyon sürecini daha da kolaylaştırıyor. Şu an bu özellik yalnızca ABD’deki Google AI Ultra planına abone olan kullanıcılara ve Labs platformu üzerinden erişim sağlanabiliyor.

PAYLAŞIM VE İŞ BİRLİĞİ ÖZELLİKLERİ

AI Mode deneyiminde, kullanıcılar önceki konuşmalarını ve aramalarını hatırlayarak daha uyumlu sonuçlar alabiliyor. Ayrıca, kullanıcılar AI destekli konuşmalarını paylaşmak istediklerinde “Paylaş” düğmesini kullanabiliyor. Bu özellik, seçilen kişilerin konuşmaya katılmasına ve kendi takip sorularını sormasına olanak tanıyor. Google, bu durumu seyahat veya parti planlamaları gibi AI destekli iş birliği örnekleri olarak ifade ediyor. Orijinal gönderici, paylaşılan bağlantıları dilediği zaman silebiliyor.