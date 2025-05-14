Google, Android İçin Yeni Güvenlik Sağlıyor

GOOGLE’IN YENİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Teknoloji devi Google, Android işletim sisteminde kullanıcıları telefon dolandırıcılıklarına karşı daha etkin koruyacak yeni güvenlik önlemleri ekliyor. Bu yeni özelliklerin amacı, bilinmeyen kişilerle yapılan telefon görüşmeleri sırasında zararlı yazılımların indirilmesini ve hassas izinlerin verilmesini engellemek.

UYGULAMA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Bu güvenlik güncellemeleri arasında en dikkat çekici olanı, tanımadığınız kişilerle görüşme esnasında uygulama yan yüklemesinin otomatik olarak engellenmesi. Bu sayede, web tarayıcısı veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden ilk kez bir uygulama indirilmeye çalışıldığında bu işlem bloke ediliyor. Ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında bir uygulamaya erişim izni verilmek istendiğinde, “Bu ayar cihazınızı korumak için engellendi” mesajı gösterilerek yetkisiz erişimlerin önüne geçiliyor.

PLAY PROTECT GÜVENLİĞİ ARTIRMAKTADIR

Google, kullanıcıların görüşme sırasında uygulama güvenlik servisi olan Play Protect’i kapatmasının önüne geçiyordu. Yeni güvenlik önlemleri de tamamen cihaz üzerinde çalışıyor. Android 16 ve üzerindeki sürümlerde kullanılabilen bu yenilikler, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmasını önlemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EKRAN PAYLAŞIMINA YENİ KORUMA MEKANİZMASI

Google, ayrıca kullanıcıların görüşme sırasında ekranlarını paylaşırken bankacılık uygulamalarına erişimini engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, dolandırıcıların banka ya da devlet kurumlarını taklit ettiği ekran paylaşım dolandırıcılığına karşı bir önlem oluşturmayı hedefliyor. Yeni güvenlik önlemleri, Android’in yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit araçlarını daha da güçlendiriyor.