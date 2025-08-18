Google, Avustralya’da 36 Milyon Dolar Ceza

google-avustralya-da-36-milyon-dolar-ceza

CEZA KARARI VE NEDENLERİ

Google, Avustralya’daki tüketici denetçisinin, ülkenin önde gelen iki telekom şirketinin Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemeleri konusunda ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını belirlemesinin ardından 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon dolar) tutarında bir ceza ödemeyi kabul etti.

REKABET ORTAMINDAKİ ETKİLERİ

Bu durum, rakip arama motorlarının pazar payını olumsuz yönde etkileyerek rekabeti sınırlıyor. Google’ın bu anlaşmaları, kullanıcıların alternatif arama motorlarına yönelme olasılığını azaltıyor. Bu gibi uygulamalar, tüketici seçimlerini de olumsuz etkileyerek pazarın dinamiklerini bozabiliyor.

GELECEK AŞAMALAR

Google’ın kabul ettiği bu ceza, firmanın Avustralya’daki faaliyetlerini yakından etkileyebilir. Gelecekte benzer durumların yaşanmaması için daha şeffaf politikalar geliştirmek, rekabet ortamını iyileştirmek ve tüketici haklarını korumak temel bir konu haline geliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe, Benfica’yı 20 Ağustos’ta ağırlıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile mücadele edecek. Takımlar arasındaki heyecan dolu karşılaşma merakla bekleniyor.
Gündem

Memur Zammı İçin Görüşme Bekleniyor

Memur ve emekli memurların toplu sözleşme süreci sürerken, hükümet bu akşam son teklifini açıklayacak. Görüşme saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.