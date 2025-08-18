Google, Avustralya’da 36 Milyon Dolar Ceza

CEZA KARARI VE NEDENLERİ

Google, Avustralya’daki tüketici denetçisinin, ülkenin önde gelen iki telekom şirketinin Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemeleri konusunda ödeme yaparak rakip arama motorlarını dışladığını belirlemesinin ardından 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon dolar) tutarında bir ceza ödemeyi kabul etti.

REKABET ORTAMINDAKİ ETKİLERİ

Bu durum, rakip arama motorlarının pazar payını olumsuz yönde etkileyerek rekabeti sınırlıyor. Google’ın bu anlaşmaları, kullanıcıların alternatif arama motorlarına yönelme olasılığını azaltıyor. Bu gibi uygulamalar, tüketici seçimlerini de olumsuz etkileyerek pazarın dinamiklerini bozabiliyor.

GELECEK AŞAMALAR

Google’ın kabul ettiği bu ceza, firmanın Avustralya’daki faaliyetlerini yakından etkileyebilir. Gelecekte benzer durumların yaşanmaması için daha şeffaf politikalar geliştirmek, rekabet ortamını iyileştirmek ve tüketici haklarını korumak temel bir konu haline geliyor.