Google Çöküş Yaşadı, Erişim Yok!

GOOGLE HİZMETLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Google’ın temel hizmetlerinden olan Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer servislerinde meydana gelen küresel çöküş, dünya çapında milyonlarca kullanıcının erişimini etkiliyor. Bu durum, birçok kişi ve işletme için büyük sıkıntılara yol açıyor.

TEKNİK RAPOR TALEBİ VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.” açıklamasında bulundu. Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Şu anki yüzde 60 olan yerlilik oranını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

KESİNTİNİN ETKİ ALANLARI

Google’a erişim, Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde tamamen durmuş durumda. Downdetector platformu üzerinden yapılan incelemelerde, büyük miktarda sorun yaşandığı görülebiliyor. Bazı kullanıcılar, VPN uygulamaları aracılığıyla Google’a giriş yapmayı başarıyor. Bu durum, kullanıcıların alternatif yollar aramasına neden oluyor ve iletişim süreçlerini zora sokuyor.