Google Çöküşü Milyonları Etkiledi

GOOGLE HİZMETLERİNDE KÜRESEL ÇÖKÜŞ

Google’ın Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer temel hizmetlerinde meydana gelen küresel çöküş, milyonlarca kullanıcıyı olumsuz etkiledi. Bu durum, birçok yerde sorun yaşanmasına yol açtı ve kullanıcılar hizmetlerine erişim konusunda zorluklar çekiyor.

TEKNİK RAPOR TALEBİ YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.” diyor. Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

KESİNTİ TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA’DA DİKKAT ÇEKİYOR

Google’a erişim, Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durma noktasına geldi. Downdetector web sitesine göre, büyük bir sorun yaşandığı gözlemleniyor. Ancak VPN uygulamaları kullanılarak Google’a giriş yapmanın mümkün olduğu belirtiliyor.