Google’dan Android’e Yeni Güvenlik Özellikleri

GOOGLE’IN YENİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için dolandırıcılıklara karşı kullanıcıları daha etkin koruyacak yeni güvenlik özellikleri ekliyor. Bu yeni özellikler, özellikle tanımadıklarınızla yapılan telefon görüşmeleri sırasında zararlı yazılım indirilmesini ve hassas izinlerin verilmesini engellemeyi hedefliyor.

YENİ ÖZELLİKLER UYGULAMA GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Dikkat çeken yeniliklerden biri, tanımadığınız bir kişiyle konuşurken uygulama yan yüklemesinin otomatik olarak engellenmesi. Ayrıca, bir telefon görüşmesi sırasında bir uygulamaya erişilebilirlik izni vermeye çalıştığınızda “Bu ayar cihazınızı korumak için engellendi” uyarısı gösterilerek yetkisiz erişimler önleniyor.

GOOGLE PLAY PROTECT GÜVENLİK SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Google, kullanıcıların görüşme esnasında Play Protect uygulama güvenlik hizmetini devre dışı bırakmasını engelliyor ve bu yeni korumaların da tamamen cihaz üzerinde çalıştığını vurguluyor. Android 16 ve üzeri sürümlerde geçerli olan bu özellikler, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmasını önlemeye yardımcı oluyor.

EKRAN PAYLAŞIMI DOLANDIRICILIĞINA KARŞI YENİ KORUMA GELİŞTİRİLİYOR

Ayrıca, Google, kullanıcıların görüşmeler sırasında ekranlarını paylaşırken bankacılık uygulamalarına erişimini engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, dolandırıcıların banka veya devlet kurumlarını taklit eden ekran paylaşımı dolandırıcılıklarıyla başa çıkmayı amaçlıyor. Bu yenilikler, Android’in yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit araçlarını daha da güçlendiriyor.