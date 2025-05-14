Google’dan Android İçin Yeni Güvenlik Önlemi

YENİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ KULLANICI KORUMASINI ARTIRIYOR

Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için dolandırıcılıklara karşı kullanıcıların korumasını artıracak yeni güvenlik özellikleri ekliyor. Bu yeni özellikler, bilinmeyen kişilerle yapılan telefon görüşmeleri sırasında zararlı yazılımların indirilmesini ve hassas izinlerin verilmesini engellemeyi hedefliyor.

UYGULAMA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN ÖNLEMLER

Yeni özelliklerden biri, tanımadığınız bir kişiyle telefon görüşmesi yaparken uygulama yan yüklemesinin otomatik olarak engellenmesi. Ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında bir uygulamaya erişilebilirlik izni verilmek istendiğinde “Bu ayar cihazınızı korumak için engellendi” şeklinde bir uyarı gösteriliyor, böylece yetkisiz erişimlerin önüne geçiliyor.

PLAY PROTECT İLE SÜREKLİ GÜVENLİK

Google, kullanıcıların görüşme sırasında uygulama güvenlik hizmeti olan Play Protect’i kapatmasını engelliyor. Bu yeni korumaların, tamamen cihaz üzerinde çalışacağı vurgulanıyor. Android 16 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen bu özellikler, dolandırıcıların kullanıcıları kandırma girişimlerini azaltmaya katkıda bulunacak.

EKRAN PAYLAŞIMINA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Google, kullanıcıların telefon görüşmeleri sırasında ekranlarını paylaşırken bankacılık uygulamalarına erişimini engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, dolandırıcıların sahte banka veya devlet kurumları adına yaptığı ekran paylaşımı dolandırıcılıklarına karşı mücadele etme amacı taşıyor. Geliştirilen bu özellikler, Android’in yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit araçlarını daha da güçlendirecek.