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Google’dan Ekrem İmamoğlu Hamlesi: Unvan Değişimi

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EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet soruşturması sebebiyle tutuklandı. İmamoğlu, tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

GOOGLE’DA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasının akabinde, Google’a giren kullanıcılar, dikkat çekici bir durumla karşılaştı. Google, Ekrem İmamoğlu’nun isminin yanında bulunan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanını arama sonuçlarından kaldırdı. Bunun yerine İmamoğlu’nun isminin yanında “iş insanı” ve “eski Beylikdüzü Belediye Başkanı” notlarının yer aldığı görüldü.

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Google’dan Ekrem İmamoğlu Unvanını Kaldırdı

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından, Google arama sonuçlarında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" unvanı kaldırıldı.

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