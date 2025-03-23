Google’dan Ekrem İmamoğlu Unvanını Kaldırdı

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı buldu ve İmamoğlu’nun siyasi kariyerini etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

GOOGLE, UNVANI KALDIRDI

İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından Google üzerinde yapılan aramalarda dikkat çekici bir durum yaşandı. Arama sonuçlarında, Ekrem İmamoğlu’nun isminin yanındaki “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanının kaldırıldığı görüldü. Bunun yerine, İmamoğlu’nun isminin yanında “iş insanı” ve “eski Beylikdüzü Belediye Başkanı” tanımlamalarının olduğu gözlemlendi. Bu değişiklik, arama motoru üzerinden kullanıcıların eriştiği bilgilere doğrudan yansıdı.