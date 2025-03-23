Gündem

Google’dan Ekrem İmamoğlu Unvanını Kaldırdı

google-dan-ekrem-imamoglu-unvanini-kaldirdi

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı buldu ve İmamoğlu’nun siyasi kariyerini etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

GOOGLE, UNVANI KALDIRDI

İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından Google üzerinde yapılan aramalarda dikkat çekici bir durum yaşandı. Arama sonuçlarında, Ekrem İmamoğlu’nun isminin yanındaki “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” unvanının kaldırıldığı görüldü. Bunun yerine, İmamoğlu’nun isminin yanında “iş insanı” ve “eski Beylikdüzü Belediye Başkanı” tanımlamalarının olduğu gözlemlendi. Bu değişiklik, arama motoru üzerinden kullanıcıların eriştiği bilgilere doğrudan yansıdı.

ÖNEMLİ

Gündem

2 Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te husumetli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma yürütüyor.
Gündem

Gaziantep’te Silahlı Çatışma: 2 Genç Öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iki kişi, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili saldırganların tespiti için polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.