Google Erişim Sorunu Yaşıyor

GOOGLE HİZMETLERİNDEKİ KÜRESEL ÇÖKÜNTÜ

Google’ın Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer temel servislerinde meydana gelen küresel çöküş, milyonlarca kullanıcıyı olumsuz etkiledi. Özellikle Türkiye, bu çöküşten büyük bir zarar gördü.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. Sayan, ayrıca “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.” dedi.

KESİNTİ TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA’DA HİSSEDİLİYOR

Google’a erişim, Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde sekteye uğramış durumda. Downdetector web sitesinden yapılan kontroller, büyük hacimde sorun yaşandığını ortaya koyuyor. Kullanıcıların Google’a erişim sağlamak için VPN uygulamaları kullanabildiği belirtiliyor.