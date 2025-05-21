Google, Gmail Kullanıcılarına Uyardı!

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİNE DİKKAT

Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, kullanıcıları siber dolandırıcılara karşı korumak için önemli bir açıklama yaptı. Şirket, Gmail kullanıcılarını hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uyarı, dünya genelindeki yaklaşık iki milyar kullanıcıyı doğrudan etkiliyor. Daily Mail’in haberine göre, dolandırıcılar, no-reply@accounts.google.com adresinden, Google’dan geliyormuş gibi görünen bir e-posta gönderiyor. Bu e-postada, Google’ın bir kullanıcı hakkında bilgi talep eden bir mahkeme celbi aldığına dair iddialar bulunuyor. Ayrıca mesajda sahte bir Google destek sayfasına yönlendiren bir bağlantı da yer alıyor.

KULLANICILAR TUZAĞA DÜŞEBİLİYOR

Dolandırıcıların ana hedefi, kullanıcıların bu bağlantıya tıklayarak sahte belgeleri görüntüleme ya da indirme izni vermelerini sağlamak. Bu izinlerin verilmesinin ardından kullanıcılar, farkında olmadan e-posta içeriklerine erişim izni gibi sınırlı yetkileri dolandırıcılara tanımış oluyor. Bu durum, kişisel bilgilerin ele geçirilmesine ve hesap güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açabiliyor. Google ve Ethereum projelerinde görev almış olan yazılım uzmanı Nick Johnson, saldırganların Google’ın güvenli bağlantı sistemi olan OAuth’u kötüye kullandığını belirtiyor. Bu sistem, üçüncü parti uygulamaların kullanıcının izniyle hesaba erişmesine olanak tanıyor. Dolandırıcılar, Google’a benzer sahte web siteleri ve uygulamalar oluşturarak bu sistem üzerinden kullanıcıları kandırıyor.

BİLİNMEYEN E-POSTALARA DİKKAT EDİN

Google yetkilileri, bu e-postaların kesinlikle şirketle bağlantılı olmadığını ve tamamen dolandırıcılık amacıyla hazırlandığını belirtiyor. Kullanıcılardan bu tür mesajları hemen silmeleri ve herhangi bir bağlantıya tıklamamaları isteniyor. Hesap güvenliğini sağlamanın ve kişisel bilgileri korumanın yolu, bilinmeyen ya da şüpheli e-postalara karşı dikkatli olmaktan geçiyor.