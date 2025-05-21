Google, Gmail Kullanıcılarını Uyardı: Silin!

GOOGLE’DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Dünyanın önde gelen teknoloji firması Google, kullanıcılarını siber dolandırıcılıklara karşı uyarmak amacıyla önemli bir açıklama yaptı. Şirket, Gmail kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bu uyarı, dünya genelinde yaklaşık iki milyar kullanıcıyı kapsıyor.

MAHKEME CELBİ DOLANDIRICILIĞI

Daily Mail’in haberine göre, dolandırıcılar, no-reply@accounts.google.com adresinden bir e-posta gönderiyor ve bu e-postanın, Google’dan geliyormuş gibi göründüğü belirtiliyor. Mesajda, Google’ın kullanıcı hakkında bilgi talep eden bir mahkeme celbi aldığı iddia ediliyor. Bunun yanında, kullanıcıları sahte bir Google destek sayfasına yönlendiren bağlantı da e-postada yer alıyor.

KULLANICILAR TUZAĞA DÜŞEBİLİYOR

Dolandırıcıların hedefi, kullanıcıların bu bağlantıya tıklayarak sahte belgeleri görüntülemelerine ya da indirmelerine izin vermelerini sağlamak. Bu av sırasında, kullanıcılar farkında olmadan dolandırıcılara e-posta içeriklerine erişim izni vermiş oluyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması ve hesap güvenliği açısından büyük riskler yaratıyor. Google ve Ethereum projelerinde çalışmış olan yazılım uzmanı Nick Johnson’a göre, saldırganlar, Google’ın güvenli bağlantı sistemi olan OAuth’u istismar ediyor. Bu sistem, üçüncü parti uygulamaların kullanıcı izni ile hesaba erişimini sağlıyor. Dolandırıcılar, Google’a benzer sahte web siteleri ve uygulamalar yaratıp, bu sistem üzerinden kullanıcıları kandırıyor.

ŞÜPHELİ E-POSTALARA DİKKAT EDİN

Google yetkilileri, söz konusu e-postaların kesinlikle şirketle bir bağlantısının olmadığını ve tamamen dolandırıcılık amacı güttüğünü belirtiyor. Kullanıcılardan bu tür mesajları derhal silmeleri ve herhangi bir bağlantıya tıklamamaları isteniyor. Hesap güvenliğini sağlamak ve kişisel bilgileri korumak için bilinmeyen ya da şüpheli e-postalara karşı dikkatli olmak önem taşıyor.