SON SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre, son 24 saat içerisinde İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 22’si yardım görevlisi olmak üzere en az 71 Filistinli yaşamını yitirdi ve 339 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı saldırılar sonucunda toplam 62 bin 966 Filistinli hayatını kaybederken, 159 bin 266 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklanan bilgilere göre, İsrail’in, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yeni bir yardım dağıtım mekanizmasını devreye almasının ardından, öldürülen yardım çalışanlarının sayısı 2 bin 180’e, yaralı sayısı ise 16 bin 46’ya ulaştı.

GIDA YARDIMI YETERSİZ KALIYOR

Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters’a yaptığı açıklamada, Gazze’ye gıda yardımının miktarının biraz artmış olmasına rağmen bunun yeterli olmadığını vurguladı. El Cezire’ye verdiği demeçte McCain, WFP’nin şu anda Gazze’ye günde yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderebildiğini, ancak bu sayının ateşkes döneminde günlük giren 600 kamyonun çok altında kaldığını belirtti. Bu hafta Deyr el-Balah ve Han Yunus’u ziyaret eden McCain, çocuklar, hamile ve emziren kadınlara destek veren bir kliniği de ziyaret ederek, Gazze’nin içinde bulunduğu zorlu koşullara dikkat çekti. McCain, “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” şeklinde konuştu.