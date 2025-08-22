“Görevden Alacağım, İstifa Etmezse.”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE FED ÜYESİNE YÖNELİK TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki bir müze ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” şeklinde yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ÇAĞRISI

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabında paylaşımlar yaparak Cook’a istifa çağrısında bulundu. Bu paylaşımda, Bloomberg’in haberi kaynak gösterilerek, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiği ifade edildi.

COOK’UN GÖREVDEKİ DURUMU VE TEPKİLERİ

Lisa Cook, iddialara yanıt vererek mortgage başvurusu sürecinin Fed’e katılmadan dört yıl önce gerçekleştiğini vurguladı. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceğini bildirdi.

POLİTİKALARI VE BAĞIMSIZLIK TARTIŞMASI

Trump’ın bu açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına dair siyasi baskı tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Washington’daki kulislerde gözler, Cook’un istifa edip etmeyeceğine veya Trump’ın görevden alma kararını alıp almayacağına çevrildi.