Görevini Devrediyor, Üçüncü Dönem Yok!

ABD BAŞKANINDAN ÜÇÜNCÜ DÖNEM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği mülakatta, ikinci dört yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini devredeceğini bildirerek üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediği söylentilerine açıklık getirdi. Trump’ın bu beyanatı, ABD siyasetinde yeni bir tartışma ortamı yarattı. “İki dönemlik bir başkan olacağım” diyen Trump, tekrar adaylık düşüncesinin olmadığını net bir şekilde ifade etti.

İKİ DÖNEM KURALINA UYDUĞUNU VURGULADI

Trump, ikinci döneminin başlangıcından bu yana 100 gün geçtiğini hatırlatarak, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” şeklinde konuştu. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesi gereğince, bir kişi en çok iki kez başkanlık yapabiliyor. Trump, bu yasaya bağlı kalacağını belirtti fakat anayasanın değiştirilip değiştirilemeyeceğine dair emin olmadığını aktardı.

OLASI DEVİR ALACAK İSİMLER

Trump, görevini “ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini söyledi. Cumhuriyetçi Parti içinde, bayrağı taşıyabilecek bazı isimler bulunduğunu belirten Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu örnek gösterdi. Bu ifadeleri, 2028 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel adaylarına dair ipuçları sundu.

Mart 2025’te yaptığı bir konuşmada, Trump, üçüncü dönem adaylığının “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden yeniden aday olması için “güçlü teklifler” aldığını duyurmuştu. Destekçilerinin bazılarının “yazılı oy” gibi yöntemler kullanarak anayasal sınırların aşılabileceğini öne sürdüğü görülüyor. Ancak, anayasa değişikliği için gereken, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin onayı gibi bir süreç, pratikte oldukça zorlu bir aşama teşkil ediyor.