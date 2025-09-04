Görüşme 50 Dakika Sürdü

GÖRÜŞME ÖNCESİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi’ndeki konutunda gerçekleşen buluşma öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

MEDYA ÖNÜNDE POZ VE GÖRÜŞME SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak kameralara poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu ziyaret, toplamda 50 dakika sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI UĞURLAMA

Toplantı sona erdikten sonra, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutun kapısından uğurladı.