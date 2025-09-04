Görüşme 50 Dakika Sürdü

GÖRÜŞME ÖNCESİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde gerçekleştirilen bu görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

POZLAR VE GÖRÜŞME SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, tokalaştıktan sonra gazetecilere poz verdikten sonra gizli olan görüşmeye geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu toplantı, toplamda 50 dakika sürdü.

VİDEO VE UĞURLAMA:

Görüşme sonrasında, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutun kapısından uğurladı.