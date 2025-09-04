Gündem

Görüşme 50 Dakika Sürdü

gorusme-50-dakika-surdu

GÖRÜŞME ÖNCESİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde gerçekleştirilen bu görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşıladı.

POZLAR VE GÖRÜŞME SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, tokalaştıktan sonra gazetecilere poz verdikten sonra gizli olan görüşmeye geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu toplantı, toplamda 50 dakika sürdü.

VİDEO VE UĞURLAMA:

Görüşme sonrasında, Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutun kapısından uğurladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş’tan Mane Transfer Görüşmeleri Başladı

Süper Lig kulüpleri, Avrupa'nın transfer döneminin sona ermesiyle kadrolarını güçlendirmek için acil takviyeler yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor aktüel gelişmelerle dikkat çekiyor.
Gündem

Porsche, Boxster ve Cayman’ı durduruyor

Porsche, spor araba tutkunlarını üzen bir kararla dikkat çekecek iki modelin üretimini durdurdu. Bu hamle otomotiv endüstrisinde önemli etkiler yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.