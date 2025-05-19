Görüşme Sona Erdi, Putin Bilgilendirdi

ABD VE RUSYA BAŞKANLARINDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Dünyanın dikkatleri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine yöneldi. İki saatten fazla süren bu görüşme, Rusya’nın sosyal medya hesapları üzerinden aktardığına göre Putin tarafından “çok bilgilendirici ve faydalı” bulundu. Putin, “Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı.” şeklinde ifadelerde bulundu.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYA DUYURUSU

Trump, cumartesi günü Truth Social hesabından, “Görüşmenin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin öldürülmesine neden olan kan gölünün durdurulması ve ticaret olacak” diye duyurdu. Bu açıklama, Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmelerin ardından geldi. İki ülke, üç yılın ardından ilk doğrudan görüşmeyi yapmış oldu. Trump daha önce Putin ile doğrudan konuşmadan barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedilmeyeceğini belirtmişti ve “Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Putin’le bir araya gelene kadar hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum” demişti.

KREMLİN’DEN YÜZ YÜZE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump ve Putin arasındaki yüz yüze görüşme için herhangi bir hazırlık olmadığını belirttiği basın toplantısında, bir basın mensubunun ilgili sorusunu yanıtladı. “Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok” dedi.

PUTİN SONRASI ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ PLANLIYOR

Trump, Putin ile görüştükten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO üyeleriyle de konuşmayı planladığını açıkladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise ABD, İtalya, Fransa ve Almanya liderleriyle savaş konularını masaya yatırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünkü görüşmelerinin ardından, “Yarın Başkan Putin, Başkan Trump tarafından önerilen ve Ukrayna ile Avrupa tarafından desteklenen 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ederek barış istediğini göstermeli” diye paylaştı. Avrupalı liderler, Putin’in barış konusunda ciddi olmadığına inanıyor.

JD VANCE: ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşme öncesinde, Washington’un Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ile ilgili görüşmelerin çıkmazda olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Vance, “Burada bir çıkmaz olduğunun farkındayız. Bence Başkan, Putin’e şunu söyleyecek: ‘Bak, ciddi misin? Bu konuda ciddi misiniz?'” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.