Gösterilerde 1.133 Şüpheli Gözaltında!

AÇIKLAMA VE TEMEL HAKLAR

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, “Anayasa’mızın 34. Maddesi: ‘Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.’ (2911 Sayılı Kanun).”

Ancak son günlerde bazı çevreler, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kötüye kullanarak kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor. Bu eylemler sokak olaylarını körükleyerek polise saldırılar düzenlemeyi amaçlıyor. Bakan, “Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, gösterilerde 123 polisin yaralandığını ve bu eylemler sırasında asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak gibi tehlikeli maddelerin ele geçirildiğini belirtti.

Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren ve halkın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam ediyor. 19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüphelinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Gözaltına alınanların arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı olan kişilerin tespit edildiği ifade ediliyor. Ayrıca, bu şahısların aralarında ‘Uyuşturucu’, ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Cinsel Taciz/İstismar’ gibi 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri saptanmış.

Bakan, “Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez!” diyerek, halka çağrıda bulundu. Huzur ve güvenliğin tesisi için görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Bakan, sokakların terörize edilmesine ve milletin huzurunun tehdit edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Vatandaşları bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet eden Bakan Yerlikaya, toplumun huzurunu korumak adına gerekli tedbirlerin alınacağını dile getirdi. Bu çağrının önemi, ülke güvenliği açısından büyük bir gereklilik oluşturuyor.