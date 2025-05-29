“Göz Atın Düşüşe, Fiyatlar Düşüyor!”

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Dün ons fiyatındaki gerilemeye bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 131 liradan kapattı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başladı ve şu anda 4 bin 116 lira civarında seyrediyor. Bu süreçte çeyrek altın 6 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını ise 26 bin 940 liradan işlem görüyor.

ONS FİYATINDAKİ AZALIŞ

Altının ons fiyatı, şu an önceki kapanışına göre yüzde 0,4 gerileyerek 3 bin 275 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, tarife belirsizlikleri sürdüğü için piyasalarda dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor.

DESTEK SEVİYESİ

Altın fiyatlarının TL cinsinden izlenen aralığını değerlendiren İslam Memiş, gram altının 4.200 TL’nin altında gerçekleşen sarkmalarda 4.100 TL’nin önemli bir destek seviyesi olduğunu ifade ediyor. Memiş, “2026 yılında ons altın için 4.250 dolar, gram altın içinse 6.000 TL seviyelerini bekliyorum. Yükseliş trendi sürecek” diyor.

YENİ ALIM FIRSATLARI

Merkez bankalarının artan alım taleplerine dikkat çeken Standard Chartered, 6 ila 12 ay içinde ons fiyatının 3 bin 500 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Banka, kısa vadede yaşanabilecek olası geri çekilmelerin yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratabileceğini belirtiyor.