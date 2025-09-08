Gündem

Gözaltı Sayısı Dokuza Ulaştı

OLAYIN DETAYLARI

Bornova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B., pompalı tüfekle ateş açtı. Bu saldırıda iki polis hayatını kaybetti, biri ağır iki polis ise ağır yaralandı. E.B. olayın ardından yaralı olarak ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla ilgili olarak yayın yasağı getirildi. Soruşturmayı yürütmek üzere iki başsavcı vekili ve altı savcı görevlendirildi. İzmir başsavcılığı, saldırgan E.B. dahil olmak üzere beş kişinin gözaltında olduğunu duyurdu. Bu beş kişiden dördünün, E.B.’nin annesi, babası ve iki arkadaşı olduğu öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde faille bağlantılı olduğu düşünülen, İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki İran uyruklu K.N. de gözaltına alındı.

GENEL GÖZALTILAR

İHA’nın aktardığına göre, olayla bağlantılı olarak ayrıca Ankara’da iki ve Şanlıurfa’da bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı dokuz kişiye ulaştı.

