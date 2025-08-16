Gözaltına Alınan Avukat Cem Duman

CEVAPTA GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR

Cem Duman isimli avukatın, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın üstlendiği silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sabah gerçekleştirilen operasyonda, Selahattin Yılmaz ile beraber hareket ettiği değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler arasında 2 avukatın da bulunduğu belirtiliyor ve Yılmaz’ın MHP yönetimiyle olan yakınlığı gündeme gelmiş durumda.

CEVAPTA VURGULANAN AVUKATLIK FAALİYETLERİ

Gözaltına alınan avukatlardan biri Cem Duman, diğeri ise Semra Ilık olarak belirlendi. Cem Duman, son zamanlarda lüks yaşam tarzı ve altın kaplama makam odasıyla dikkat çekmiş, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullanarak içerikler oluşturmuştu. Duman, sosyal medya platformlarında kendisini Cumhurbaşkanı ile yakın bir ilişki içinde gösteren paylaşımlar yapıyor ve Külliye’den hediye aldığını iddia ediyordu.