Gözaltındaki Cem Köksal Serbest Bırakıldı

Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması ile ilgili bir mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan resmi bir soruşturma başlattı. Köksal, bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR

A Haber’de yer alan habere göre, Cem Köksal’ın şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Köksal, “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim” sözleriyle durumu açıkladı.

ŞAHSİ DÜŞÜNCELER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Mesajın sosyal medyaya sızdığını fark ettiğini belirten Köksal, “Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir.” dedi.

ELEŞTİRİLERİ KENDİSİNE YHÜSATTI

Geri çekme işlemleri tamamlanana kadar mailin birçok kişiye ulaştığını belirten Köksal, “Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konu ise şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO’su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim bu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi.” dedi.

SÜREÇTEN DOLAYI ÜZGÜNÜM

Sosyal medyada yaşanan yanlış anlamalar üzerine Köksal, “Bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, CEO Cem Köksal’ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Şirketten yapılan duyuruda, “Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.” denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİNE GENEL BAKIŞ

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlarına bir e-posta göndererek, “Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.” dedi. Güler’in bu mesajına, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’dan bir tepki geldi. Köksal, sızan mailinde Güler’e mesajı konusunda uyararak, “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil.” dedi. Bu mesajın sosyal medyada yayılması ise büyük bir tepkiye yol açtı.