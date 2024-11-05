Gözaltındaki İş İnsanı El Salladı

ÇUKUROVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASKIN YAPTI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana’da bir özel okulun sahibi olan iş insanı Yunus G.’yi, eve yapılan bir baskınla gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yunus G., sağlık kontrolünden geçmek üzere adli tıp birimine götürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sağlık kontrolü sonrası polis aracıyla adliyeye sevk edilen Yunus G., dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak gazetecilere, “Susma hakkımı kullanabilir miyim? Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, Allah’a emanet olun” diyerek el salladı.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Yunus G.’nin, sahte vekaletname düzenleyerek eşi Arzu G. ile birlikte ortak tapuda kayıtlı bulunan evlerini sattığı iddiaları gündemde. Bu durum, dolandırıcılık suçlamalarını artırıyor.