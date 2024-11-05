More
Gündem

Gözaltındaki İş İnsanı El Salladı

gozaltindaki-is-insani-el-salladi

ÇUKUROVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASKIN YAPTI

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana’da bir özel okulun sahibi olan iş insanı Yunus G.’yi, eve yapılan bir baskınla gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yunus G., sağlık kontrolünden geçmek üzere adli tıp birimine götürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sağlık kontrolü sonrası polis aracıyla adliyeye sevk edilen Yunus G., dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak gazetecilere, “Susma hakkımı kullanabilir miyim? Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, Allah’a emanet olun” diyerek el salladı.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Yunus G.’nin, sahte vekaletname düzenleyerek eşi Arzu G. ile birlikte ortak tapuda kayıtlı bulunan evlerini sattığı iddiaları gündemde. Bu durum, dolandırıcılık suçlamalarını artırıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Özgür Özel: Esenyurt ve Mardin Üzerine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal sorunlara duyarlılık çağrısı yaparak, Esenyurt'ta ve Mardin'de eşit şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Gündem

Ümraniye’de Tüp Patlaması Yangına Neden Oldu

Ümraniye'de bir binada tüp patlamasıyla yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesiyle birlikte, bölgeye birçok itfaiye ekibi gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.