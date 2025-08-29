Spor

Gözde Kahveci’den Sürpriz Paylaşım!

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile olan sözleşmesini sonlandırdı. Bu ayrılığın kulüpte olumlu karşılandığı görülüyor. Özellikle, bu kararın ardından İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’nin yaptığı sürpriz paylaşım dikkat çekti.

GÖZDE KAHVECİ’DEN ANİ PAYLAŞIM

Mourinho’nun ayrılığı açıklandıktan sonra Gözde Kahveci, oğlu Can Kahveci’nin kahkaha attığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Portekizli teknik adam, yerli futbolcular arasında en formda kabul edilen İrfan Can Kahveci’ye yeterince şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

