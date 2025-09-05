Gözler TCMB Faiz Kararına Çevrildi!

ENFLASYON VERİLERİ VE MERKEZ BANKASI TOPLANTISI

Ağustos ayındaki enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Birçok banka ve kuruluş, enflasyon verileri sonrası faiz indirimi beklentilerini düşürürken, Merkez’in son faiz kararına ilişkin tahminler ForInvest Haber’in gerçekleştirdiği faiz anketinden ortaya çıktı. Toplamda 24 ekonomistin katıldığı ankette, medyan beklenti faiz oranının 200 baz puan indirilerek, yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Ekonomistlerin 18’i göstergenin 200 baz puan indirileceğini öngörüyor. Diğer taraftan 4 ekonomist 250 baz puan indirim beklerken, 2 ekonomist de faizin 300 baz puan düşeceğini açıkladı. Merkez Bankası’nın eylül toplantısında, yüzde 41,50 seviyesinde bulunan borç alma ve yüzde 46,00 seviyesindeki borç verme faizinin de 200 baz puan düşmesi öngörülüyor.

YIL SONUNDA İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler yılın geri kalan kısmında 2 faiz indirimi yapılmasını bekliyor. “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?” sorusuna katılan 13 ekonomistin tamamı “2” şeklinde yanıt verdi. Yapılan ankette, 2025 sonuna dair ekonomistlerin beklentilerinin bir önceki anket dönemine göre artış gösterdiği tespit edildi. Yıl sonu medyan faiz tahmini, yüzde 36,00 seviyesinden yüzde 37,00 seviyesine yükseldi. Beklentinin aralığı ise yüzde 38,00 ile yüzde 34,00 arasında belirlendi. TCMB’nin gösterge faizinin 2026 yılı sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceği tahmini ise değişmedi. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahmin yüzde 30,00, en düşük tahmin ise yüzde 20,00 olarak kaydedildi.

MİSYON VE FAİZ KARARLARI

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısıyla birlikte başlamış ve üst üste üç toplantıda 250 baz puanlık indirimle toplamda 750 baz puan düşürmüştü. Mart ayında yapılan ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine yükseldi. Nisan ayında, borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye çıkarıldı. Haziran ayında faizleri sabit tutan TCMB, Temmuz toplantısında 300 baz puanlık indirimle faizi yüzde 43,00 seviyesine çekti.