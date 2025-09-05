Gözler TCMB’nin Faiz Kararına Çevrildi!

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ VE GÖZLER TCMB’NİN TOPLANTISINDA

Ağustos dönemine ait enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Birçok banka ve kuruluş, enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerini aşağı yönlü güncellerken, Merkez Bankası’nın faiz kararına dair son tahmin ForInvest Haber’in düzenlediği anketten geldi.

FAİZ ANKETİ SONUÇLARI

24 ekonomistin katıldığı ankette medyan beklenti faizin 200 baz puanlık indirimle yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. Katılımcıların 18’i gösterge faizinin 200 baz puan düşeceğini öngörürken, 4 ekonomist 250 baz puan indirim beklediğini, 2 ekonomist ise faizin 300 baz puan düşeceği tahmininde bulundu. TCMB’nin eylül ayı toplantısında yüzde 41,50 seviyesindeki borç alma ve yüzde 46,00 seviyesindeki borç verme faizinin de 200 baz puan indirilmesi bekleniyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler yılın kalan kısmında 2 faiz indirimi bekliyor. “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 13 ekonomistin tamamı “2” cevabını verdi. Ayrıca, 2025 sonuna ilişkin ekonomik beklentilerde bir önceki anket dönemine göre yükseliş gözlemlendi. Yıl sonu medyan faiz tahmini yüzde 36,00’dan yüzde 37,00’ye çıktı. Beklenti aralığı ise yüzde 38,00 ile yüzde 34,00 arasında oluştu. TCMB gösterge faizinin 2026 sonuna kadar yüzde 25,00 seviyesine inmesi bekleniyor. En yüksek tahmini yapan ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahmini yapan ise yüzde 20,00 belirledi.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN GEÇMİŞİ VE 2025 YILI STRATEJİLERİ

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başladı ve üst üste üç toplantıda 250 baz puanlık indirimler yaparak toplamda 750 baz puan faiz düşürmüştü. Mart ayında gerçekleştirilen ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarıldı. Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseltildi. Haziran ayında faiz oranlarını sabit tutan TCMB, Temmuz toplantısında 300 baz puan indirimle faizi yüzde 43,00 seviyesine çekti.