Gözler TCMB’nin Faiz Kararına Dönük!

AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ VE MERKEZ BANKASI TOPLANTISI

Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına ilgi arttı. Birçok banka ve kuruluş, enflasyon rakamlarının ardından faiz indirimi beklentilerini azaltırken, Merkez’in faiz kararına dair son tahminler ForInvest Haber’in düzenlediği faiz anketinden geldi. Bu ankete 24 ekonomist katıldı ve medyan beklenti, faizin 200 baz puan indirimle yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekilmesi yönünde oluştu. Ankette yer alan 24 ekonomistten 18’i gösterge faizinin 200 baz puan düşeceğini, 4 ekonomist 250 baz puan, 2 ekonomist ise 300 baz puan indirim beklediğini ifade etti. Merkez Bankası’nın eylül toplantısında borç alma faizinin yüzde 41,50, borç verme faizinin ise yüzde 46,00 seviyesinden 200 baz puan indirilmesi bekleniyor.

Anket sonucuna göre ekonomistler, yılın geri kalanında 2 faiz indirimi öngörüyor. “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı bekliyorsunuz?” sorusuna katılan 13 ekonomistin tamamı “2” yanıtını verdi. 2025 sonuna dair ekonomistlerin beklentileri, bir önceki dönemle kıyaslandığında yükseliş gösteriyor. Yıl sonu medyan faiz tahmini ise yüzde 36,00’dan yüzde 37’ye çıktı. Beklenti aralığı yüzde 38,00 ila yüzde 34,00 bandında şekillendi. TCMB gösterge faizinin 2026 sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceği tahmini ise sabit kaldı. Gelecek yıl sonu için en yüksek tahminde bulunanan ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 20,00 seviyesini belirtti.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ STRATEJİLERİ

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısıyla başladı ve ardışık üç toplantıda 250’şer puanlık indirim yaparak toplamda 750 baz puan faiz indirmişti. Mart ayında yapılan ara toplantıda, borç verme faizi 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarıldı. Nisan ayında borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseltildi. Haziran ayında faizleri sabit tutan TCMB, Temmuz toplantısında ise faizi 300 baz puanlık indirimle yüzde 43,00 seviyesine çekti.