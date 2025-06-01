Göztepe’de Romulo Cardoso’ya Leipzig Teklifi

GÖZTEPE’DE TRANSFER RÜZGARI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın öne çıkan ismi Romulo Cardoso’ya yeni bir teklif geldi.

LEIPZIG’TEN TEKLİF VAR

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de, Brezilyalı golcü Romulo Cardoso’ya Bundesliga takımı Leipzig de ilgi gösteriyor. Alman kulübünün Göztepe’ye yaptığı teklif, 12 milyon euro ve bonuslardan oluşuyor.

DİĞER TAKIMLAR DA DEVREDE

Göztepe’de 1.5 sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki golcü, birçok kulübün radarına girdi. Leipzig’in yanı sıra Romulo için Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht de ilgileniyor.

İLETİŞİM KURULMADI

Sport Republic şirketinin, Romulo konusunda Leipzig’e herhangi bir yanıt vermediği öğrenildi. Göztepe, transfer süreci ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde daha fazla gelişme yaşayabilir.