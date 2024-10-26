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Spor

Göztepe Tarihi Bir Başarı Elde Etti

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İLK DEFA MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, 10 kişi kalan Göztepe’ye 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya kötü bir başlangıç yapan bordo mavililer, 2014/15 sezonundan bu yana şut çekmedikleri ikinci ilk yarıyı Göztepe karşısında oynadı.

YENİ BİR TARİH YAZDI

Göztepe, bu maçla Trabzonspor’u ligde ilk kez mağlup etmeyi başardı. Bu durum, Göztepe için önemli bir başarı olarak kaydedildi. Trabzonspor, oyun disiplininde ve şut üretiminde sorunlar yaşamış olmasına rağmen, karşılaşmanın son anına kadar mücadelesine devam etti.

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