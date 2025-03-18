Gram 5000 TL’yi Görecek Mi?

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ GÜNDEME OTURDU

Bankacılık sektöründe uygulanan altın işlemleriyle ilgili olarak getirilen yeni vergi düzenlemesi, ekonomi gündeminde önemli bir yer edindi. Resmi Gazete’deki karara göre, 1000 TL’lik işlem başına 2 TL vergi ödenecek. Önümüzdeki süreçte bu verginin etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, altın fiyatlarında bir yükseliş beklediğini ifade etti. Özellikle bu verginin altın piyasasına yansımaları ve gram altının 5000 TL’ye ulaşma ihtimali merak ediliyor.

DEVLETİN HEDEFLERİNE ZIT BİR DÜZENLEME

Bayram, yeni vergi kararını sert bir şekilde eleştiriyor: “Bu düzenleme, devletin cari açığını kapatma ve vatandaşın tasarruf bilincini artırma hedeflerine aykırı. Geçtiğimiz hafta kesme altın satışları yasaklandı ve 180 bin TL üzeri kuyumculuk işlemlerinde kimlik zorunluluğu getirildi. Amaç, kayıt dışı altını kontrol altına alarak vatandaşları banka işlemlerine yönlendirmekti. Ancak binde 2’lik vergi, tam tersine kayıt dışı altın ticaretini teşvik edebilir.” Bayram’a göre, Merkez Bankası’nın 170 milyar dolara ulaşan rezervlerini koruma çabası, altın ithalatını sınırlamakla mümkün ancak bu vergi düzenlemesi beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarının geleceği üzerine yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken tespitlerde bulunan Bayram, “Trump’ın göreve gelmesiyle ons altın yüzde 17-18 artış göstererek 3000 doları gördü. Gram altın ise 3500 TL ile rekor kırdı. ABD’nin vergi misillemeleri, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Filistin politikaları ve Yemen’deki İran gerilimi gibi jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekliyor. Bu ortamda altın yükselişini sürdürecek,” diyerek belirsizliklerin altın alım satımını etkileyeceğini vurguladı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Bayram’ın yıl sonu dönemiyle ilgili tahminleri altın yatırımcılarını harekete geçirecek cinsten: “Ons altın 3250-3500 dolar bandına oturabilir. Gram altında ise 4500-5000 TL seviyelerini bekliyorum. Dolar kuru da bu yükselişi destekleyecek.” Altın fiyatlarındaki bu potansiyel artış, özellikle tasarruf sahipleri ve piyasa katılımcıları için dikkat çekiyor.