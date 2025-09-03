Ekonomi

Gram Altın 4.694,4 TL’ye Ulaştı

GRAM ALTIN FİYATI ARTIYOR

Bugün gram altın, 4.694,4 TL’ye kadar yükseliyor ve saat 12:55 itibarıyla 4.680 TL seviyesine ulaşıyor. Aynı zamanda ons altın, gün içinde 3.547 dolara kadar çıkarken, aynı saatte 3.535,85 dolardan işlem görüyor. Dolar kuru ise şu anda 41,1678 TL olarak kaydediliyor.

ÖNCEKİ FİYAT DEĞERLERİ

Gram altın fiyatı, 29 Ağustos’ta 4.500 TL, 1 Eylül’de ise 4.600 TL seviyelerini geçmişti. Türkiye’de gram altın fiyatları, genellikle ons altının gram karşılığı üzerinden hesaplanıyor.

ONS ALTIN HESABI

Ons, değerli madenlerin değerinin belirlenmesinde kullanılan bir İngiliz ağırlık birimi olarak kabul ediliyor ve yaklaşık 31,10 grama eşit. Gram altının TL fiyatı, mevcut ons altın fiyatının 31,10’a bölünmesi ve çıkan değerin dolar/TL kuru ile çarpılması ile hesaplanıyor.

