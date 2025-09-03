Ekonomi

Gram Altın 4.694,4 TL’ye Ulaştı

gram-altin-4-694-4-tl-ye-ulasti

GRAM ALTINDAKİ HAREKETLİLİK

Bugün gram altın fiyatı 4.694,4 TL’ye kadar yükseldi ve saat 12:55 itibarıyla 4.680 TL seviyelerini gördü.

ONS ALTIN FİYATLARI

Gün içerisinde ons altın 3.547 dolara kadar çıktı ve aynı saatte 3.535,85 dolardan işlem gördü. Dolar kuru ise şu anda 41,1678 TL düzeyinde bulunuyor.

GEÇMİŞ TARİHLERDEKİ FİYATLAR

Gram altın fiyatı 29 Ağustos’ta 4.500 TL, 1 Eylül’de ise 4.600 TL seviyelerini aşmıştı. Türkiye’deki gram altın fiyatları, genellikle ons altının gram karşılığı üzerinden hesaplanıyor.

ONS AĞIRLIĞI VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

Ons, değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir İngiliz ağırlık birimi olup, yaklaşık 31,10 grama eşit. Gram altının TL fiyatı, mevcut ons altın fiyatının 31,10’a bölünmesi ve çıkan değerin dolar/TL kuru ile çarpılmasıyla belirleniyor.

