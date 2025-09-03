Gram Altın 4.694,4 TL’yi Geçti

GRAM ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ

Bugün gram altın fiyatı 4.694,4 TL’ye kadar yükseliyor ve saat 12:55 itibarıyla 4.680 TL seviyesini ulaşıyor.

ONS ALTINDEKİ DEĞİŞİM

Gün içinde ons altın 3.547 dolara kadar çıkarken, aynı saatte 3.535,85 dolardan işlem görüyor. Dolar kuru ise şu anda 41,1678 TL düzeyinde.

GRAM ALTININ HESAPLANMA YOLU

Gram altın, 29 Ağustos’ta 4.500 TL, 1 Eylül’de ise 4.600 TL seviyesini geçmişti. Türkiye’de gram altın fiyatı, genellikle ons altının gram karşılığı üzerinden hesaplanıyor. Ons, değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir İngiliz ağırlık birimi olup, yaklaşık olarak 31,10 grama eşit. Gram altının TL cinsinden fiyatı, mevcut ons altın fiyatının 31,10’a bölünmesi ve çıkan değerin dolar/TL kuru ile çarpılmasıyla belirleniyor.