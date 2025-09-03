Gram Altın 4.694 TL’ye Ulaştı

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR

Bugün gram altın fiyatı 4.694,4 TL’ye kadar ulaştı ve saat 12:55 itibarıyla 4.680 TL seviyesini gördü. Bunun yanı sıra ons altın, gün içinde 3.547 dolara kadar yükselirken, aynı saatte 3.535,85 dolardan işlem görüyor. Dolar kuru ise şu anda 41,1678 TL olarak kaydedildi.

GEÇEN GÜNLERDEKİ ALTIN FİYATLARI

Gram altın 29 Ağustos’ta 4.500 TL, ardından 1 Eylül’de 4.600 TL seviyesini geçmişti. Türkiye’de gram altın fiyatları, genellikle ons altının gram karşılığına dayalı olarak hesaplanıyor. Ons, değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir İngiliz ağırlık birimi olup yaklaşık 31,10 grama eşit.

GRAM ALTININ HESAPLANMA ŞEKLİ

Gram altının TL fiyatı, mevcut ons altın fiyatının 31,10’a bölünmesi ve elde edilen sonucun dolar/TL kuru ile çarpılmasıyla belirleniyor. Bu yöntem, yatırımcıların gram altın fiyatlarını düzenli olarak takip edebilmesini sağlıyor.